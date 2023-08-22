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Вторник, 22 августа 2023, 10:24 мск

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Forbes: власти Украины просили у США ракеты JASSM для удаорв по Крыму

Фото: lockheedmartin.com

Киев запросил у правительства США крылатые ракеты JASSM для самолетов F-16. Об этом заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Сообщается, что американские истребители не совместимы с ракетами Storm Shadow или SCALP, которые сейчас поставляются Украине. Но, получив JASSM, Киев сможет ударить по Крыму.

«Украинские ВВС могут удвоить свои силы для ударов в глубине обороны, объединив JASSM с F-16, – пишет Экс. – Данные боеприпасы могут помочь Украине в достижении одной из главный целей».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», JASSM – это крылатая ракета-невидимка класса «воздух-земля». Дальность полета составляет 370 километров.

Вашингтон, Мирослава Мельник

© 2023, РИА «Новый День»

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