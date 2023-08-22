В Севастополе вынесли приговор мужчине, насиловавшему несовершеннолетнюю дочь

В Севастополе вынесли приговор 45-летнему мужчине, насиловавшему несовершеннолетнюю дочь.

Как сообщили РИА «Новый День», в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, установлено, что с декабря 2021 по март 2022 года мужчина в нетрезвом состоянии, пользуясь тем, что жены нет дома, совершал преступления сексуального характера в отношении 13-летней дочери.

Педагоги школы заметили подавленное психологическое состояние подростка, им удалось вывести девочку на доверительную беседу, и та рассказал, что ее насилует отец. Информация была передана в правоохранительные органы.

Мужчину заключили под стражу. В ходе следствия его вина подтвердилась.

Суд назначил севастопольцу наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними, сроком на 12 лет с дальнейшим ограничением свободы на 1,5 года.

Севастополь, Олег Яковенко

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