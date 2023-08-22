В Севастополе резко выросло число дистанционных мошенничеств

В Севастополе резко увеличилось число дистанционных мошенничеств.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре города, за 7 месяцев текущего года зафиксировано 886 таких преступлений, что почти в 2 раза превышает прошлогодний уровень. Чаще «на удочку» телефонных мошенников попадаются пожилые и доверчивые люди.

Мошенники звонят им с незнакомых номеров, представляются родственниками или знакомыми и взволнованно сообщают о том, что попали в беду или задержаны сотрудниками правоохранительных органов, в связи с чем, якобы, нужны деньги.

Нередко мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов и с целью придания своей афере большей реальности посредством интернет-мессенджеров присылают гражданам фотографии служебных документов.

Есть случаи, когда звонящий представляется сотрудником службы безопасности банка и сообщает о том, что счета находятся под угрозой. Затем он, якобы, переводит звонок на следователя, который руководит дальнейшими действиями потерпевшего и в итоге получает доступ к его банковским счетам.

Еще одним распространенным примером дистанционного мошенничества является хищение средств граждан на торговых площадках онлайн-объявлений. Мошенники под видом продавцов или покупателей предлагают оформить покупку товара, обещают внесли залог, а в результате, получив деньги, исчезают.

Всего в производстве органов предварительного расследования Севастополя сейчас находится свыше 1 тысячи уголовных дел о преступлениях, связанных с дистанционным мошенничеством.

Севастополь, Олег Яковенко

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