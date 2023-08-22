Украинские власти полностью запретили иностранным журналистам находиться на линии фронта.

Как сообщает швейцарское издание Le Temps, исключение составляют корреспонденты, получившие письменное разрешение от главкома ВСУ Валерия Залужного.

Директива об ограничении доступа на передовую вступила в силу без предварительных предупреждений.

По мнению экспертов, ситуация связана с тем, что контролировать всех находящихся на линии фронта журналистов трудно, и . данные, публикуемые в западной прессе, в чаще отличаются от победных реляций замглавы Минобороны Украины Анны Маляр, озвучиваемых для украинцев, и от отчетов Офиса президента перед западными партнерами.

«Первым этапом ограничения работы журналистов было разделение фронта на зоны – красная, желтая и зеленая. Но эта схема также оказалась не очень эффективной, поэтому доступ решили ограничить», – пишет telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на источники в силовых ведомствах Украины.

Киев, Платон Ефимчук

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