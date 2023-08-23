Украинская ракета спровоцировала пожар в заповеднике Аскания-Нова

В биосферном заповеднике Аскания-Нова в Херсонской области произошел пожар после падения и детонации украинской ракеты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе заповедника, аномальная жара и порывистый ветер спровоцировали быстрое распространение огня на большую территорию заповедной зоны.

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, краснокнижные животные не пострадали. Сумма ущерба устанавливается.

Площадь заповедника Аскания-Нова составляет 33,3 тысячи га, треть из которых – «абсолютно заповедная» степная зона, то есть девственная территория, которой никогда не касался плуг. На территории заповедника в условиях, приближенных к естественным, содержатся дикие копытные с разных континентов. Круглогодично тут обитают бизоны, сайгаки, лань европейская, лошадь Пржевальского, туркменские куланы, ослы, благородные олени, пятнистые олени, муфлоны, двугорбые верблюды. Летом сюда выпускают ватуси, антилоп канна, кафрских буйволов, гну, нильгау, зебр и гаялов. в разные времена года пролетает более 270 видов птиц, из которых 107 видов остаются на гнездование.

Чаплинка, Мирослава Мельник

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