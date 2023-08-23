Море в Крыму продолжает нагреваться

В Крыму продолжает повышаться температура морской воды.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», вода в Черном море у берегов полуострова прогрелась до плюс 26 градусов, и только в Алуште – плюс 25. В Азовском море вода еще тепле – плюс 27.

Напомним, если море прогревается выше плюс 24 градусов, в нем начинают стремительно размножаться патогенные микроорганизмы. начинают стремительно размножаться. В теплой воде можно подхватить бактериальную инфекцию, вызванную кишечной полочкой, холерным эмбрионом и золотистым стафилококком, а также энтеровирус, ротавирус и гепатит А. Все они попадают в организм алиментарным путем – то есть через рот. Ослабленному организму, особенно детям или пожилым людям, иногда достаточно одного глотка, чтобы заразиться.

Возбудители болезней могут попасть в организм через ранки – даже микроскопические, при соприкосновении со слизистыми или склерами (например, когда человек ныряет с отрытыми глазами) или если влага попала в ухо.

Поэтому сейчас медики рекомендуют соблюдать осторожность во время купания: не глотать морскую воду, не полоскать ею рот, нос и горло (это особенно любят туристы, считающие, что таким образом они обеззараживают свой организм, а на самом деле, наоборот, существенно увеличивают риск заражения).

Симферополь, Лиана Макоба

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