Российские истребители отогнали от берегов Крыма разведчиков НАТО.

Как сообщили РИА «Новый День» в Минобороны РФ, вечером 22 августа над акваторией Черного моря средствами контроля воздушного пространства ВКС России был зафиксирован полет двух беспилотных летательных аппаратов: американского MQ-9 «Reaper» и турецкого TB2 «Bayraktar». Беспилотники вели воздушную разведку в районе Крымского полуострова.

«С целью пресечения возможного нарушения государственной границы Российской Федерации и противодействия ведению БПЛА радиотехнической разведки, были подняты двух российских истребителя из состава дежурных сил ПВО, – рассказали в ведомстве. – В результате предпринятых действий БПЛА изменили направление полета и покинули районы ведение воздушной разведки».

Симферополь, Олег Яковенко

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