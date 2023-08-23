В ЛНР обнаружили более 100 икон, подготовленных к вывозу на Украину

В Луганской народной республике обнаружили более 100 православных икон, подготовленных к вывозу на Украину. Об этом заявила пресс-служба УФСБ по ЛНР.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», иконы были найдены на севере республики в одном из офисов украинской компании, занимавшейся доставкой и транспортировкой грузов. Украинские военнослужащие намеревались вывезти их весной 2022 года на территорию Украины, пишет ТАСС. В ФСБ утверждают: стоимость некоторых икон превышает 1 млн рублей, а на Украине реликвии собирались передать в частные руки.

Луганск, Мирослава Мельник

© 2023, РИА «Новый День»