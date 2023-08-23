В Крыму торжественные линейки 1 сентября организуют не для всех

Торжественные линейки, посвященные 1 сентября, в школах Крыма организуют только для трех параллелей.
Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве образования РК, первые звонки пройдут в первых, девятых и одиннадцатых классах. При этом мероприятия будут организованы на улице только в том случае, если администрация школы сможет гарантировать безопасность процесса.
Для остальных школьников новый учебный год начнется с тематических уроков в классах.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube