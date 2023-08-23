В Севастополе вынесли приговор священнику-рецидивисту

В Севастополе вынесли приговор священнику, любящему гонять на мотоцикле в пьяном виде.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Балаклавский районный суд приговорил к штрафу в 200 тысяч рублей настоятеля алупкинского храма Святого Великомученика Пантелеймона. В августе прошлого года мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на 18 месяцев за вождение в нетрезвом виде. И уже через месяц его снова задержали сотрудники ГИБДД. У священнослужителя зафиксировали «нарушение речи и неустойчивость позы». От медицинского освидетельствования он отказался.

Отправить нарушителя- рецидивиста на обязательные работы нельзя – он предоставил справку, что страдает рядом серьезных заболеваний. Поэтому суд приговорил к штрафу в 200 000 рублей и повторно лишил права управлять транспортными средствами – уже на два года.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»