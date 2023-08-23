Сотрудница крымского Центра гигиены и эпидемиологии ответит в суде за взятку

Бывшего технического директора крымского Центра гигиены и эпидемиологии будут судить за взятку.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, женщине вменяется получение должностным лицом взятки в значительном размере, сопряженное с вымогательством.

Установлено, что представители предприятия, которое изготавливает асфальтобетонную смесь, обратились с заявкой на проведение экспертиз проектной документации санитарно-защитной зоны на производствах в Красноперекопском и Джанкойском районах. Директор учреждения, несмотря на то, что эти действия входили в ее прямые обязанности, в процессе переписки в одном из мессенджеров запросила взятку в размере 75 тысяч рублей за положительные заключения. И пригрозила: в противном случае выдача документов затянется.

Женщину задержали в ее рабочем кабинете при получении требуемой суммы.

Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в прокуратуру для подписания обвинительного заключения и направления дела в суд.

Симферополь, Олег Яковенко

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