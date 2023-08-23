Власти Крыма пытаются «пристроить» в ФЦП элитный долгострой

Министерство транспорта Республики Крым добивается включения в госпрограмму «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя» до 2030 года строительства и реконструкции 34 объектов портовой инфраструктуры.

Как уже сообщал «Новый День», в Крыму с 2017 года обещают отремонтировать причалы и года три собираются возрождать водный транспорт. За это время разрушенных причалов стало больше, а водный транспорт был представлен «Кометой», которая в прошлом сезоне ходила раз в день между Ялтой и Севастополем. Но и этот маршрут год назад закрыли на неопределенный срок.

Однако сейчас Минтранс пытается включить в федеральную программу не ремонт обвалившихся причалов, а создание яхтенных марин, которые тоже уже перешли в разряд «долгостроев».

«Определены места размещения 34 объектов портовой инфраструктуры – 14 яхтенных марин и 20 портопунктов, – сообщают в ведомстве. – На сегодняшний день основной задачей является включение мероприятий по строительству и реконструкции указанных объектов в государственную программу РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» с учетом ее продления до 2030 года».

В Минтрансе заявляют, что большие перспективы в развитии яхтенного и круизного туризма, особенно с учетом труднодоступности некоторых достопримечательностей, имеют Ялтинский и Евпаторийский морские порты. Но оговариваются: «К сожалению, большинство гидротехнических сооружений в Ялтинском и Евпаторийском портах выведены из эксплуатации вследствие значительного износа и требуют реконструкции».

Напомним, к строительству яхтенных марин и портопунктов в Крыму должны были приступить в 2022 году, но проект так и остался в стадии планирования. Оцениваются эти планы в 70 миллиардов рублей: более 4 млрд обещали выделить из федерального бюджета в рамках ФЦП, остальные деньги предполагалось получить от инвесторов или на условиях государственно-частного партнерства. Но, как выяснилось сейчас, в ФЦП проект еще не включен.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»