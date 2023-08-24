Сельхозпредприятия Крыма присоединились к иску о водной блокаде

13 сельхозпредприятий Крыма присоединились к иску о возмещение ущерба, причиненного водной блокадой. Об этом заявил спикер Госсовета РК Владимир Константинов.

Как уже сообщал «Новый День», иск был подан в первых числах июля, сумма предъявленных претензий превышает 152 миллиарда рублей. Предварительные слушания состоялись 31 июля.

Ответчиками назначены министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, государственное агентство водных ресурсов Украины и украинское управление Северо-Крымского канала.

Собранная доказательная база состоит из более чем 15 тысяч документов. Дополнительно будет проанализирован ущерб от подрыва дамбы Каховской ГЭС, а также косвенные убытки, нанесенные полуострову водной блокадой.

«На совещании, в котором приняли участие крымские аграрии, были даны разъяснения по поводу подготовки искового заявления. По итогам мероприятия порядка 13 предприятий поддержали нашу инициативу и изъявили желание подготовить свои иски и участвовать в судебном процессе. В их числе – садоводческие, животноводческие и рисоводческие хозяйства», – рассказал Константинов, добавив, что деятельность рабочей группы по оценке ущерба, нанесенного Крыму в результате водной блокады, продолжается, а тем, кто захочет присоединиться к процессу, окажут методическую помощь.

Напомним, совокупный ущерб, причиненный Крыму водной блокадой, оценивается в сумму более 1 триллиона рублей.

Симферополь, Олег Яковенко

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