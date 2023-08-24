Жительница Севастополя лишила опекаемую племянницу жилья

Жительница Севастополя обманом оставила опекаемую племянницу без жилья.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летней женщины, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере.

Дама являлась опекуном несовершеннолетней племянницы, у которой по праву наследования была половина земельного участка в селе Терновка. Вторая половина на тех же основаниях принадлежала дочери женщины. На участке находился неоформленный жилой дом.

«Пользуясь доверием племянницы, жительница Севастополя в 2020 году совершила межевание земельного участка и оформила соглашение от имени опекаемой таким образом, что имеющийся дом оказался на половине ее дочери. После женщина оформила строение на дочь, лишив тем самым прав племянницы на полагающуюся долю дома, являющегося единственным жильем несовершеннолетней, – рассказали в ведомстве. – Следствием в целях восстановления нарушенных прав девушки на земельные участки и жилой дом наложен арест». А опекунша предстанет перед судом

Севастополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»