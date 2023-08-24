В Крыму диверсанты обстреляли туристический кемпинг

В Крыму неизвестные обстреляли кемпинг с туристами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел минувшей ночью в Черноморском районе.

По словам обитателей кемпинга Оленевка Village, примерно в 3:50 по местному времени они услышали два взрыва «Предположительно, это были взрывы от РПГ», – пишет telegram-канал Shot.

Когда люди вышли посмотреть, кто стрелял, то примерно в 10 метрах от берега они увидели две резиновые лодки, в которых находилось около 10 человек.

«Когда неизвестные увидели, что их заметили, прозвучало еще несколько выстрелов, но уже из автоматического оружия. После короткой стрельбы люди на лодках уплыли. Одна из пуль попала в автокемпинг, никто не пострадал, – добавляет подробностей telegram-канал Baza. – После происшествия в полиции Черноморского района объявили сбор личного состава и ввели план «Крепость». Неизвестных ищут».

Shot со ссылкой на источник заявляет: «Четыре лодки с украинскими диверсантами уничтожены у мыса Тарханкут на западе Крыма. Российские силовики ликвидировали ДРГ в море около четырех утра. Члены этой группы ранее открыли огонь по кемпингу с людьми в Оленевке. По предварительным данным, всего ликвидировано около 15-20 человек».

Официальных комментариев пока нет.

Оленевка, Олег Яковенко

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