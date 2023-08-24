В Сочи предлагают ограничить рост населения

Депутаты Госдумы обратились к Президенту России Владимиру Путину с просьбой придать курорту статус федеральной территории. По их мнению, это позволить ограничить рост населения и уберечь город от социальной катастрофы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Сочи, оставаясь главным курортом страны, превращается в «город социального бедствия» из-за неконтролируемого, «механического» прироста населения и хаотичной коммерческой застройки», – заявляют авторы обращения.

«Социально-бытовая инфраструктура хронически отстает от потребностей. Не хватает детских садов, школ, поликлиник, больниц и т.д. Перегружена транспортная сеть, пробки на определенных участках стали постоянным явлением», – цитирует Коммерсант депутатов, заявляющих, что эти и другие факторы могут подорвать доверие к Сочи как к курорту.

В обращении к президенту подчеркивается, что перечисленные проблемы не находят разрешения в новом генеральном плане и Стратегии социально-экономического развития Сочи: «Новый генеральный план не предполагается утверждать ни на федеральном, ни на краевом уровне. А это значит, что Российская Федерация, которой принадлежат основные объекты и более 95% территории муниципального образования «Город-курорт Сочи» на федеральном, как и на краевом уровне, не налагает на себя ответственности за развитие города по новому генеральному плану».

Авторы обращения считают, что без придания Сочи статуса субъекта Российской Федерации или федеральной территории сбалансированное развитие Сочи невозможно, так как сегодняшний статус городского поселения в составе Краснодарского края не позволяет, к примеру, ограничить бесконтрольный наплыв иногородних граждан для постоянного проживания на территории курорта.

Сочи, Лиана Макоба

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