В Севастополе пенсионерка избила пассажиров автобуса

В Севастополе агрессивная пенсионерка избила пассажиров автобуса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-служба Росгвардии, конфликт разгорелся в салоне автобуса, движущегося по проспекту Генерала Острякова. На одной из остановок в автобус вошла пожилая женщина с букетом цветов. Народу было немного, а свободных мест – достаточно. Однако пенсионерка направилась к семье с двумя детьми и потребовала освободить ей место.

Отец семейства предложил ей занять любое другое, но дама была настроена категорична. Началась словесная перепалка, агрессивная женщина перешла на ненормативную лексику. Мужчина попросил ее не выражаться и не переходить на личности, в ответ дама набросилась на него с кулаками и расцарапала ему лицо.

Утихомирить разбушевавшуюся пенсионерку пытались усмирить другие пассажиры, но безуспешно.

В конце концов, водитель вызвал Росгвардию. Только представителям этого ведомства удалось вразумить скандалистку, которая, по внешним признакам, находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина с расцарапанным лицом высказал готовность завершить конфликт извинением от обидчицы, но женщина категорически отказалась. Тогда мужчина написал заявление в полицию.

О роли букета в «боевых действиях» не сообщается.

Севастополь, Олег Яковенко

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