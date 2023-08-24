В Крыму продлили запрет на посещение лесов

В Крыму снова продлили запрет на посещение лесов.
Как сообщили РИА «Новый День» в Минприроды РК, с 23 августа продлено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности на 21 календарный день.
Кроме того, запрещено разводить в лесах и на прилегающих к ним землях костры и сжигать порубочные остатки, мусор, сухую траву и бытовые отходы.
Ограничения связаны с пожароопасным периодом: например, сегодня опасность расценивается как чрезвычайная.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2023, РИА «Новый День»
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