«В группе риска мужчины 55+…» В Крыму утонули 28 человек

С начала года в Крыму зафиксировали 35 происшествий на воде. Погибли 28 человек. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС Крыма Александр Зраенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все смертельные случаи зафиксированы в местах, запрещенных для купания. 90% погибших были в состоянии алкогольного опьянения.

По словам Зраенко, основная группа риска – это мужчины старше 55 лет. Опасность смерти для них повышают аномальная жара и сопутствующие заболевания

«Часто люди не оценивают свои силы при жаре, резко прыгают в прохладное море, происходит сужение сосудов и гибель», – подчеркнул Зраенко, добавив, что еще одна серьезная опасность – купание в море во время шторма.

Симферополь, Лиана Макоба

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