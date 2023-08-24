В Ялте турист и водитель автобуса устроили драку на дороге

В Ялте турист и водитель автобуса не поделили дорогу и устроили драку. Видео инцидента на разворотном кольце в Массандре появилось в соцсетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам очевидцев, водитель автомобиля с номерами Тульской области подрезал автобус, следовавший из Никиты. Водитель автобуса возмутился, обогнал легковушку, остановился и начал ломиться в салон к обидчику. А когда тот вышел из машины, набросился на него с дубинкой. Турист увернулся и дал сдачи. Завязалась драка.

Крымчане утверждают, что на Массандровском кольце конфликты между автомобилистами происходят постоянно, но до драк и использования дубинок до сих пор дело не доходило.

Ялта, Лиана Макоба

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