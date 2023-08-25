В Крыму абсолютно здоров только каждый пятый ребенок

В Крыму можно считать здоровыми не более 22% детей. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявила врач-педиатр Симферопольской поликлиники №3 Людмила Дреева.

Ко второй группе здоровья (то есть имеющих какую-либо не очень серьезную патологи) относятся 48%, еще около 30% страдают хроническими заболеваниями, а каждый 200-ый ребенок является инвалидом.

Деева отметила, что у крымских подростков наблюдается рост эндокринных патологий.

«Дети много сидят у компьютера, ведут малоподвижный образ жизни. Это все влечет за собой болезни», – пояснила специалист, добавив: подобное поведение в сумме с несбалансированной диетой провоцирует ЛОР-патологии, ортопедические проблемы и глазные болезни.

Симферополь, Лиана Макоба

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