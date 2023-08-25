До четверти рациона крымчан составляют мясные суррогаты

Четверть рациона крымчан приходится на мясо. Однако диетологи этому не слишком рады.
«Кажется, что едим больше белка, но на самом деле под мясом люди подразумевают и не совсем полезные сосиски», – пояснила заместитель руководителя управления службы государственной статистики по РК и Севастополю Людмила Петруненко.
Она отметила, что в последнее время крымчане стали потреблять больше арбузов, дынь и сладостей. Так, в 2022 году каждый житель полуострова съел 14 кг кондитерских изделий. Правда, в среднем по России этот показатель составляет около 20 кг.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2023, РИА «Новый День»
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