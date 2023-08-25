В Крыму действовал незаконный реабилитационный центр для наркоманов

В Симферополе девять членов преступной группы будут судить за организацию деятельности нелегального реабилитационного центра.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, в июне 2020 года 29-летний житель Ростовской области организовал незаконную деятельность по реабилитации лиц, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью. Мужчина привлек знакомого психолога и еще семерых работников, которые ранее сами проходили реабилитационные мероприятия. Между ними были распределены роли по поиску лиц, нуждающихся в помощи, их доставке в реабилитационный центр и наблюдению.

В одном из поселков Симферопольского района, а потом и в одном из частных домов на территории Киевского района Симферополя, были оборудованы специальные помещения с решетками и запорными устройствами, ограничивающие свободу передвижения. С родственниками или кандидатами на лечение заключались договоры, после чего лица помещались в дома, где работники, не имеющие медобразования и лицензии на врачебную деятельность, выполняли лечебные мероприятия с применением лекарственных препаратов.

Следствием установлены 20 жителей полуострова, от которых за оказание реабилитационных мероприятий преступная группа до сентября 2022 года получила незаконный доход в размере почти 8 млн. рублей.

Все участник группы обвиняются в осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, и в незаконном лишении свободы граждан.

Симферополь, Олег Яковенко

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