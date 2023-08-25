Крымчанка два года скрывала, что муж домогается малолетнюю дочь

Жительница Крыма два года скрывала, что муж домогается их малолетнюю дочь. Случайно все вышло на свет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщина еще в 2021-м она отказала супругу в близости.

«Тогда он решил удовлетворить похоть с собственной четырехлетней малышкой, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Зашёл в комнату, трогал за половые органы. Предварительно, за это время папаша мог еще не раз приставать к ребенку».

О происходящем случайно узнала подруга женщины. На вопрос, почему не сообщила в полицию, ответила, что боится: или муж сделает что-то с детьми и с ней, или покончит с собой. Мужчину задержали и возбудили дело, матери могут предъявить обвинение в ненадлежащем исполнении обязанностей.

Симферополь, Лиана Макоба

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