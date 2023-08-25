В крымском парке «Тайган» снова пострадал ребенок

В крымском сафари-парке «Тайган» снова пострадал ребенок. Администрация учреждения винит в происшествии родителей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина перелез через контрольное ограждение вольера, в котором обитает харза (желтогрудая куница), взял на руки двухлетнего малыша и предложил ему покормить зверка. Когда ребенок протянул к животному ручку с едой, харза укусила его за палец.

По предварительным данным, пострадавший получил открытый перелом ногтевой фаланги, его доставили в больницу.

В соцсетях сообщают, что родители ребенка к руководству сафари-парка претензий не имеют.

«Подобные случаи происходят в зоопарках регулярно. Не помогают даже бесчисленные меры предосторожности: контрольные ограждения, предупредительные таблички, многократное информирование о правилах безопасности, – цитирует ForPost руководство «Тайгана». – Люди, к сожалению, не воспитаны в экологическом плане: они думают, что если в вольере лежит какое-то милое животное, то его можно гладить, совать к нему руки и в целом пренебрегать мерами безопасности. Инциденты происходили и будет происходить, пока люди будут так относиться к исполнению родительских обязанностей и соблюдению мер безопасности».

Белогорск, Лиана Макоба

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