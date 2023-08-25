На Крым надвигаются ливни с градом

В Крыму объявлено штормовое предупреждение: в ближайшие 1-2 часа и вечером 25 августа ожидается град, ливни, гроза и сильный ветер.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК, в связи с погодными условиями высока вероятность возникновения ЧС, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Не исключено подтопление территорий.

Кроме того, высока опасность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. «Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни», – предупредили в МЧС.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»