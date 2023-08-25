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Пятница, 25 августа 2023, 14:28 мск

Новости Крым

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Глава украинской разведки грозит Крыму спецоперацией

Фото: Reuters

Руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов продолжает грозить Крыму.

Как уже сообщал «Новый День», в начале текущей недели глава ГУР заявлял, что ВСУ готовят удары по Крыму, теперь он угрожает наземной спецоперацией.

«Когда проводятся, скажем так, определенные удары по территории Крыма, этим все не закончится – будет наземная операция, будет возвращение наших территорий», – заявил Буданов сегодня в телеэфире. И, как всегда, обошелся без подробностей, ограничившись туманным: «Что, в принципе, вы видите, и на днях еще увидите».

Киев, Платон Ефимчук

© 2023, РИА «Новый День»

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