Глава украинской разведки грозит Крыму спецоперацией

Руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов продолжает грозить Крыму.

Как уже сообщал «Новый День», в начале текущей недели глава ГУР заявлял, что ВСУ готовят удары по Крыму, теперь он угрожает наземной спецоперацией.

«Когда проводятся, скажем так, определенные удары по территории Крыма, этим все не закончится – будет наземная операция, будет возвращение наших территорий», – заявил Буданов сегодня в телеэфире. И, как всегда, обошелся без подробностей, ограничившись туманным: «Что, в принципе, вы видите, и на днях еще увидите».

Киев, Платон Ефимчук

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