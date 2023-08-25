Музей Грина в Феодосии довели до плачевного состояния

Музей Александра Грина в Феодосии оказался в плачевном состоянии, пришлось подключать прокуратуру.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Крыма, надзорное ведомство получило коллективное обращение местных жителей, заявивших о нарушении законодательства об охране объектов культурного наследия в отношении музея Александра Грина.

«Установлено, что объект культурного наследия регионального значения «Дом-музей А.С. Грина, конец XIX века», расположенный по улице Галерейной в Феодосии, находится в ненадлежащем техническом состоянии.

Так, кровля здания имеет частичные разрушения, в том числе продольные трещины, сколы, провисания стропильной системы с многочисленными следами протечек. Более того, полной замены требует система централизованного отопления музея.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратура обратилась в суд с иском к администрации города. Исковое заявление находится на рассмотрении», – сообщили в ведомстве.

Феодосия, Лиана Макоба

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