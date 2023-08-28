В Евпатории фотограф с голубями напал на туристку

В Евпатории агрессивный фотограф напал на туристку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на набережной у одного из фонтанов. Мужчина зарабатывает, фотографируя отдыхающих с голубями.

В ожидании «клиентов» голуби сидели на бортике фонтанной чаши, когда одна из проходящих мимо туристок решила их сфотографировать. Но владельцу птиц это не понравилось.

«Он буквально был готов убить меня за то, что я сфоткала его голубей бесплатно, – рассказала туристка в соцсетях. – Я фоткаю всё красивое автоматически, но тут пришлось спасаться бегством. Хотя голуби сидят на общественном фонтане, который, быть может, я и хотела сфотографировать. Очень серьёзно угрожал отобрать мой телефон и треснул меня по спине, когда пытался схватить. Я такую безосновательную злость не видела с конца 90х».

Конфликт зафиксировала камера наблюдения. На видео ситуация выглядит менее драматично, чем рассказала пострадавшая, но все равно скандально: две женщины идут миом фонтана, одна из них останавливается и поднимает телефон, чтобы сфотографировать; к ней подходит мужчина что-то говорит, женщина быстро разворачивается и отходит; мужчина продолжает говорить ей вслед, женщина останавливается и снова поднимает телефон. Тогда мужчина бросается к ней, женщина убегает, но преследователь ее догоняет и толкает в спину, а потом грозит вслед кулаком.

Напомним, каждое лето глава Крыма Сергей Аксенов называет и навязчивых мультяшек-фотомоделей и агрессивных фотографов с животными позором республики, поручая местным властям и полиции с ними разобраться. Однако ничего не меняется.

Евпатория, Лиана Макоба

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