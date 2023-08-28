Жительница Севастополя, вернувшись из поездки, обнаружила в своей квартире чужих людей

Жительница Севастополя, вернувшись домой после длительной отлучки, обнаружила в своей квартире чужих людей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несколько лет назад женщина получила маткапитал и купила квартиру в Севастополе, где живут ее родители. Сама она с детьми обитает в Москве, а в город детства приезжает навестить родственников и отдохнуть.

Приехав на этот раз, не смогла открыть дверь – кто-то сменил замок. «Позвонила – открыли чужие люди. Дальше – удивленный диалог «мы тут живем, нет я тут живу, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Распорядиться недвижимостью, как оказалось, решил бывший муж Юлии. Объяснил, что хотел подзаработать».

Отметим, что это не самая дикая история, происходящая с недвижимостью в Севастополе. Так, в прошлом году один из горожан устроил в своей квартире приют для кошек и перепелок, а когда места стала не хватать, прорубил в стене проход в соседнюю квартиру – ее обитатели были в отъезде, и экспансию вовремя не обнаружили.

Все вскрылось, когда любитель животных развел в квартире костер (потом он объяснил, что пошел в поход). Соседи, почуяв запах гари, вызвали пожарных. Они и обнаружили «перепланировку».

Севастополь, Лиана Макоба

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