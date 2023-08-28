Бывшей главе горсовета Евпатории вынесли приговор

В Евпатории вынесли приговор бывшей главе городского совета Олесе Харитоненко.

Как уже сообщал «Новый День», в октябре 2021 года ее обвинили в том, что в 2016 году, будучи главой муниципального образования, Харитоненко способствовала незаконному изменению вида разрешенного использования земельного участка и привлекла к этой схеме подчиненных. В итоге на рекреационной земле вырос многоэтажный жилой дом.

Суд пришел к выводу, что это «злоупотребление должностными полномочиями, т.е. использованием должностными лицами своих служебных полномочий вопреки интересам службы, из иной личной заинтересованности, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, тяжкие последствия», – сообщили в пресс-службе городского суда.

Харитоненко признали виновной и приговорили к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных и финансовых полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок 2 года. Кроме того, бывшей главе Горсовета придется возместить городу материальный ущерб в размере 2,3 млн рублей.

Евпатория, Олег Яковенко

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