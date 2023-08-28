Минобороны Украины вывело из бюджета и страны десятки миллиардов гривен

Министерство обороны Украины вывело из бюджета через фирмы-прокладки десятки миллиардов гривен, а теперь жалуются на обман со стороны поставщиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в апреле 2022 года Минобороны Украины заключило с польской компанией «Alfa» первый контракт на 24,5 миллиона евро критически важных для ВСУ вооружения, оборудования и обмундирования.

Так, «Alfa» должны были в числе прочего 20 тысяч баллистических шлемов, 20 тысяч бронежилетов и 40 тысяч бронеплит к ним. Поставщик взял 100%-ную предоплату и сорвал срок поставок. А когда бронежилеты и бронеплиты, наконец, дошли до адресата, оказалась, что качество большой части из них ниже всякой критики и ее пришлось вернуть обратно. Так случилось, например, с защитными шлемами или с гаубицами 2С1 «Гвоздика».

Из заказанных боеприпасов к гаубицам Д-30 было поставлено только 10%, а ракет к установкам «Град» – 33%.

При этом боеприпасы и все остальное закупалось по цене в 1,5 – 2 раза выше, чем в среднем на рынке. Некоторые позиции, предусмотренные контрактом и оплаченные заранее, вообще не были поставлены.

В начале текущего года польская компания Alfa должна была Министерству обороны Украины более 3,5 миллиардов гривен, плюс штрафы за срыв поставок еще на несколько десятков миллионов евро.

Несмотря на это, Минобороны Украины продолжало заключать с польской компанией новые контракты. Так, очередной договор был подписан в июне текущего года – на миллиарды гривен. Поставщик получил аванс и вновь сорвал сроки поставок.

Всего было подписано не менее 7 контрактов на общую сумму свыше 22 млрд гривен. Поставщик, пишут украинские СМИ, вывел из страны миллиарды гривен.

Минобороны Украины жалуется на коварство подрядчика и пытается вернуть 27 миллионов евро предоплаты и взыскать еще около 13 миллионов евро штрафов за сорванные поставки.

Киев, Платон Ефимчук

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