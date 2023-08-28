В Севастополе расторгли договор на строительство возмутившего горожан глэмпинга

В Севастополе расторгли договор на строительство глэмпинга в Учкуевке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», идея построить Эко Парк «Просека» в зеленой зоне рядом с парком «Учкуевка» вызвало категорический протест жителей Северной стороны и муниципальных депутатов. Однако правительство Севастополя провело аукцион в электронной форме на разработку проектной документации, выполнение работ по строительству объекта некапитального строительства, а также поставки оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта строительства глэмпинга.

Заказчиком выступило Государственное учреждение города Севастополя «Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения города Севастополя и лесного хозяйства». Стоимость контракта составила 20,5 миллионов рублей.

«16 июня закупка была завершена, а 19 июня была размещена информация о заключенном договоре на обустройство глэмпинга. Правда, сведения о подрядчике оказались скрытыми. Самого договора на просторах Интернета не существовало. Но единственный участник торгов в протоколе аукциона все-таки был зафиксирован: это был ООО «РУСАТАМ», имеющий одного человека в штате, показавший за 2022 год выручку в 6 тысяч рублей и убытки – более 5 миллионов, – пишет telegram-канал «Объективная реальность». – Основной вид деятельности – обеспечение пожарной безопасности».

Это породило новую волну протестов. После чего в местных СМИ была распространена информация о том, что аукцион по поиску подрядчика на обустройство глэмпинга был признан несостоявшимся, что опровергало внимательное изучение сайта государственных закупок. Аукцион был признан состоявшимся, договор с подрядчиком был заключен.

Но теперь на сайте госзакупок произошли изменения: договор «на разработку проектной документации, выполнение работ по строительству объекта некапитального строительства, а также поставки оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта строительства «Глэмпинг Эко Парк «Просека» на сумму 20 миллионов 500 тысяч рублей» переведен из статуса «Исполнение» в статус «Исполнение прекращено – расторжение».

Севастополь, Олег Яковенко

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