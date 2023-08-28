Госдолг Украины обновил исторический рекорд

Госдолг Украины вырос до 133 млрд долларов. Это новый исторический рекорд.

«В течение июля 2023 сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 146,23 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 4 млрд долларов», – сообщает министерство финансов страны .

Как передает корреспондент РИА «Новый День», собственно государственный долг составил 4 трлн 521 млрд грн (93% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 123,63 млрд долларов.

Из этой суммы внешний госдолг – 3 трлн 50 млрд грн или 83,41 млрд долларов, внутренний – 1 триллион 470 млрд грн или 40,22 млрд долларов.

Напомним, еще весной премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина больше не существует как страна в финансовом плане, поскольку не может сама себя финансировать.

Киев, Платон Ефимчук

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