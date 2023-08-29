Запад разрешил Украине наносить удары по Крыму. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире одного из украинских телеканалов.

«Сегодня уже консенсус абсолютный относительно того, что мы можем уничтожать все российское, например, в Крыму. Я напомню, год назад даже когда какие-то удары были по Крыму, все говорили – «нет-нет, давайте только без этого». Сегодня абсолютный консенсус тождественен количеству стран, которые нас поддерживают, что мы можем уничтожать все российское», – цитирует Подоляка РИА Новости.

Отметим, что заявления советник главы офиса президента Украины, как всегда, ничем не подкреплены.

Киев, Платон Ефимчук

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