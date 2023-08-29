В Севастополе установлен рекорд по количеству первых классов

В Севастополе установлен новый рекорд по количеству первых классов. Об этом сообщил и. о. директора департамента образования и науки города Максим Кривонос.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прием заявлений в первый класс продлится до 5 сентября. На сегодняшний день в школы зачислено 6 тысяч 105 новых учеников, из которых сформировано 211 групп.

Предыдущий рекорд составлял 208 первых классов.

Всего 1 сентября в школы Севастополя придут 53 тысячи 594 ученика, в детские сады – 22 тысячи 438 воспитанников, в колледжи и техникумы – 9 тысяч 876 студентов, в вузы – 13 тысяч 125 человек.

Севастополь, Лиана Макоба

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