На востоке Крыма нашли дионисийских персонажей

На востоке Крыма археологи нашли дионисийских персонажей.

Как сообщили РИА «Новый День» в Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике, во время раскопок античного городища Артезиан обнаружена терракотовая рядом композиция дионисийской процессии.

«Во время исследования северной площадки, где ранее было обнаружено подбойное позднеантичное захоронение мужчины, пронзенного стрелой, открыта новая жертвенная яма. На ее дне находилась терракотовая композиция, которая намеренно была разбита массивной крышкой, – рассказали в заповеднике. – От нее осталась только часть. Другая, скорее всего, будет обнаружена позже в соседних ямах».

Артефакт пришлось собирать буквально по кусочкам. В итоге удалось сложить композицию из нескольких больших вертикальных фигур, установленных на глиняной площадке.

Лучше всего сохранился веселый музыкант, играющий на аулосе – сдвоенном духовом инструменте. Детали лица, одежды выполнены явно опытным мастером, но в примитивисткой манере, которая была характерна для местной коропластики позднеантичного времени.

«Головной убор увенчан овальным жертвенным блюдом, возможно, для особых даров. Следов действия огня на чаше не прослежено, – утоняют специалисты. – Справа от игрока на аулосе следовал в торжественной процессии, скорее всего, бык, – символ Диониса. От фигурки быка остались утрированные передние ноги. Судя по фрагментам, его удерживал слуга».

Керчь, Лиана Макоба

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