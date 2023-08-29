Торопиться не надо: в Крыму меняются экскурсионные тренды

В Крыму меняется схема экскурсионной деятельности. Об этом сообщила доцент кафедры туризма Таврической академии КФУ Екатерина Лукьяненко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если ранее были довольно популярны комплексные туры, подразумевающие посещение максимум достопримечательностей за минимальный отрезок времени, теперь в сфере другие тренды.

«Зомби-туры», где человек уже забыл, где был 20 минут назад, не так востребованы, как раньше. Никто не хочет «бегом», – заявила Лукьяненко в эфире радио «Спутник в Крыму», отметив, что теперь туристы предпочитают неспешно прогуливаться и созерцать.

Высок запрос на аутентичность, все более популярны гастроужины и виноделие. Кроме того, набирают обороты театрализованные экскурсии и аудиоэкскурсии, когда каждый идет в наушниках.

Симферополь, Лиана Макоба

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