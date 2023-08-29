В Крыму вынесли приговор мужчине, решившему убить сына, чтобы досадить жене

В Крыму вынесли приговор жителю Алушты, обвиненному в покушении на убийство малолетнего ребенка и ряде преступлений в отношении бывшей жены

Как собщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, в октябре 2021 года мужчина, поссорившись со своей бывшей женой, решил убить их общего 4-летнего ребенка.

«Находясь с сыном в автомобиле, фигурант из ранее принесенного баллона наполнил салон газовой смесью, после чего воспламенил ее, – рассказали в ведомстве. – Малолетний ребенок смог самостоятельно покинуть горящий автомобиль и с ожогами головы и конечностей был доставлен в медицинское учреждение».

В ходе следствия выяснилось, что с 2015 года мужчина систематически применял физическое насилие к своей супруге, в том числе в период ее беременности, а в сентябре 2021 года незаконно разместил в социальных сетях сведения о ее частной жизни.

Суд признал крымчанина виновным и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Алушта, Олег Яковенко

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