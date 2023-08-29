В Севастополе осложняется ситуация с менингитом – вопрос обсуждался на аппаратном совещании в правительстве города.

Как епередает корреспондент РИА «Новый День», cлучаи асептического менингита обычно регистрируются с конца июля и примерно до октября. В этом году выявлено уже 156 случаев энтеровирусных инфекций, 75% из них – менингит. Медики заявляют, что пока ситуация за рамки обычной сезонной вспышки не выходит.

«О каком-то подъеме говорить нельзя, пока все в рамках обычных цифр сезонной заболеваемости, – цитирует ForPost руководителz территориального отдела Роспотребнадзора Севастополя Аннe Мелюх. – Увидеть и оценить общую картину можно будет только в октябре».

Зарегистрировано и два случая бактериального менингита. Один из заразившихся детей погиб.

Поэтому руководителям детских учреждений рекомендовано ввести дезинфекционный режим и вернуться к так называемым утренним фильтрам (то есть проводить замеры температуры у детей).

Севастополь, Лиана Макоба

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