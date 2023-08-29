российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 29 августа 2023, 18:48 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

На Украине медикам существенно сокращают зарплаты

На Украине медикам сокращают зарплаты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», минимальная зарплата украинского врача, согласно законодательству, должна быть не менее 20 тысяч гривен, среднего медицинского персонала – 13,5 тысячи гривен. Однако на деле очень многим медикам платят гораздо меньше.

Однако в начале текущего года правительство страны приняло постановлении №28,повзоляющее руководству медицинских учреждений сокращать зарплаты сотрудникам, если у больницы не хватает финансов. Принимая это постановление, власти обещали, что будут применять эту схему только в крайних случаях. Однако уже сейчас практика сокращения выплат медперсоналу стала практически повсеместной.

Так, в специализированных группах в соцсетях многие медсестры жалуются, что получают «чистыми» 9,5 тысяч гривен в месяц, что почти на треть меньше законодательно закрепленного минимума.

«В еще более бедственном положении оказался младший медицинский персонал. Многих санитарок принудительно заставляют писать заявления о переводе на полставки. Но при этом их нагрузку не сокращают, а наоборот, могут еще и увеличить, – пишет telegram-канал Резидент. – Возражений от подчиненных руководство больниц не приемлет. Кто недоволен, тому сразу указывают на дверь. Поэтому, боясь потерять работу, многие соглашаются трудиться за «копейки».

Киев, Платон Ефимчук

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Юг России, Конфликт на Украине, Общество, Россия,