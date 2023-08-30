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Среда, 30 августа 2023, 08:13 мск

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В Черном море уничтожены десантные группы ВСУ

В Черном море уничтожены несколько десантных групп ВСУ. Об этом заявили в Минобороны России.

«30 августа около 00.00 мск самолетом морской авиации Черноморского Флота в акватории Черного моря уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек», – сообщили в ведомстве.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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