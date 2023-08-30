В ночь на 30 августа Украина пыталась атаковать Севастополь

Украина предприняла очередную попытку атаковать Севастополь.
«В районе Севастопольской бухты по предварительной информации силы ППДО отражают атаки вражеских беспилотников с моря, – сообщил губернатор Михаил Развожаев в 3:10 мск. – Все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности.
Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальной информации».
Через час Развожаев добавил: «Силы ППДО закончили работу в акватории. На данный момент точной информации о количестве и типе уничтоженных целей – нет.
Продолжается контроль обстановки».
Севастополь, Олег Яковенко
© 2023, РИА «Новый День»
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