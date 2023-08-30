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Среда, 30 августа 2023, 08:13 мск

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В ночь на 30 августа Украина пыталась атаковать Севастополь

Украина предприняла очередную попытку атаковать Севастополь.

«В районе Севастопольской бухты по предварительной информации силы ППДО отражают атаки вражеских беспилотников с моря, – сообщил губернатор Михаил Развожаев в 3:10 мск. – Все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности.

Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальной информации».

Через час Развожаев добавил: «Силы ППДО закончили работу в акватории. На данный момент точной информации о количестве и типе уничтоженных целей – нет.

Продолжается контроль обстановки».

Севастополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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