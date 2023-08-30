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Среда, 30 августа 2023, 09:19 мск

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Аксенов: Проблем с водоснабжением Крыма нет

Проблем с водоснабжением в Крыму на сегодняшний день нет. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», после разрушения дамбы Каховского водохранилища постепенно начал мелеть Северо-Крымский канал. Однако на водоснабжении полуострова это существенным образом отразиться не должно.

«Наливные водохранилища заполнены более чем на 60%, естественного стока – более чем на 70%. Это в среднем. Изобильненское водохранилище, например, заполнено более чем на 90%, – утончил Аксенов. – И Симферополь, и Восточный Крым, и Южный берег, и другие регионы обеспечиваются водой в штатном режиме».

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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