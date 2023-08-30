В пещере «Таврида» ищут древнего человека

В пещере «Таврида» ищут следы древних людей. Об этом заявил старший научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Дмитрий Гимранов.

Как уже сообщал «Новый День», летом 2018 года при обследовании территории, по которой собирались проложить трассу «Таврида», в районе поселка Зуя Белогорского района Крыма обнаружили пещеру. Она оказалась самой большой в предгорном Крыму. В пещеры находились следы доисторических животных. При спуске в пещеру и дальнейшем обследовании был случайно обнаружен новый зал с останками животных.

Позже пещерой заинтересовались ученые минералоги и микробиологи Уральского отделения РАН: на стенах обнаружены микроорганизмы (предполагается, что им не менее 5 млн лет).

Пещера продолжает радовать находками. В этом году в ней обнаружили новый вид моллюсков – аманитов (им примерно 180 миллионов лет), останки гигантских страусов и захоронение древних млекопитающих, среди которых были быки и носороги.

Кроме того, в нижнеплейстоценовых отложениях пещеры нашли верхнечелюстную кость с ядовитым зубом и позвонки степной гадюки Vipera cf. Renardi. Эта находка стала первой достоверной и наиболее древней находкой степных гадюк комплекса Vipera ursinii-renardi и позволяет по-новому оценить время заселения Крымского полуострова этими змеями – оно произошло не позднее раннего плейстоцена, 1,8-1,5 млн лет назад.

По словам Гимранова, пещера «Таврида» уникальна тем, что найденные кости были нетронутыми: «они как лежали в пыли миллионы лет, так мы их и выкапываем», – сообщил он.

При этом подобной фауны в России больше нет нигде.

Исследователи надеются, найти в пещере и следы Homo erectus – древнего человека. По словам ученых, все указывает на то, что 2 млн лет назад он обитал на полуострове. Но пока ни останков, ни следов присутствия человека не обнаружено.

Симферополь, Лиана Макоба

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