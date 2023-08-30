В Черном море уничтожили шестой за сутки катер ВСУ

В Черном море уничтожен шестой за сутки катер ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«30 августа 2023 года восточнее острова Змеиный экипажем самолета Су-24 морской авиации был уничтожен еще один катер ВСУ с экипажем», – заявили в ведомстве.

Напомним, утром Минобороны сообщило об уничтожении в Черном море четырех быстроходных военных катеров ВСУ с десантными группами, после полудня – еще об одном быстроходном катере, уничтоженном вместе с экипажем.

Севастополь, Олег Яковенко

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