В Севастополе ребенка в лагере заразили стрептодермией, чиновники проблему не признают

Жительница Севастополя заявила, что ее ребенка в лагере заразили стрептодермией и не провели должного лечения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщина рассказала об этом в одном из пабликов городского правительства в соцсетях, приложив фотографии: на руках и ногах ребенка видны многочисленные гноящиеся язвы.

«Забрала ребёнка в таком состоянии из лагеря, – написала она. – О состоянии ребёнка не была уведомлена ни медперсоналом, ни сотрудниками лагеря! Почему ребёнок раньше не сообщил, не знаю. Сказала: врач сказал, что все нормально! При данном заболевании запрещается купаться, однако ребёнок ходил на море и принимал душ!

Во-первых, ребёнку нанесли вред здоровью, а во-вторых, других детей подвергли опасности.

Врач, который находился в лагере, вчера меня пытался убедить, что все хорошо!

Прошу принять меры, сообщить в соответствующие органы, привлечь виновных, из-за которых мой ребёнок находится сейчас в таком состоянии».

В правительстве Севастополя ответили: «По запросу Департамента образования и науки Севастополя в Роспотребнадзор сделан запрос об организации проверки по случаям заболевания стрептодермией. В результате проверки факты заражения на территории ДОЛ не подтвердились».

Женщина заявила, что в лагере не фиксировали факты заболевания и не вызывали специалистов, а занимались самолечением, используя препараты, которые при данной инфекции противопоказаны. В итоге ребенку пришлось вызывать скорую помощь, сотрудники которой зафиксировали состояние девочки. На следующий день диагноз «стрептодермия» подтвердил врач-специалист.

Чиновники настаивают: «В ходе проведения проверки существенных нарушений санитарных норм и правил не установлено. Если Вы считаете, что необходимо провести дополнительную проверку, пожалуйста, обратитесь по телефону горячей линии».

Отметим, что стрептодермия – инфекционное заболевание, передающееся контактно-бытовым путем от больного здоровым. При возникновении требует немедленного лечения, так как может перейти в тяжелые и хронические формы. Мочить пораженную кожу нельзя – это способствует разрастанию образовавшихся язв.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»