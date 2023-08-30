В одной из больниц Крыма во время лечения скончался 14-летний подросток

В одной из больниц Белогорского района Крыма скончался 14-летний подросток.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, мальчик поступил в больницу поселка Нижнегорский 19 августа. Его привезли из дома с предварительным диагнозом «Отравление неустановленным веществом». Ребенку назначили лечение. 29 августа состояние подростка резко ухудшилось, он скончался.

Следователи Белогорского межрайонного следственного отдела провели осмотр места происшествия, изъята медицинская документация, назначены и проводятся необходимые экспертизы.

«В рамках проверки будет установлена причина смерти несовершеннолетнего и все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана оценка как обстановке в семье, так и условиям оказания медицинской помощи», – пояснили в ведомстве.

Белогорск, Лиана Макоба

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