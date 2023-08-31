Аксенов: Северо-Крымский канал продолжит снабжать водой Крым при любых условиях

Северо-Крымский канал продолжит снабжать водой сельскохозяйственные и промышленные предприятия Крыма при любых условиях. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в случае восстановления Каховской ГЭС подача воды в канал, по словам Аксенова, будет осуществляться по прежней схеме. В противном случае придется перекачивать воду насосами от точки водозабора из Днепра у Новой Каховки до канала (этот отрезок длиной около 3 километров).

На бытовое водоснабжение разрушение дамбы Каховской ГЭС не повлияло. По словам Аксенова, на сегодняшний день водохранилища Крыма заполнены в среднем более чем на 60%.

«У нас баланс не меняется – в Симферополе, если мы брали 110 тысяч кубометров из-под земли, мы столько же и берем. На Южном берегу Крыма практически все водохранилища переполнены, их заполняемость лучше по динамике, чем в годы, которые предшествовали засухе. Больше 60% в среднем по республике. По воде нет никаких вопросов сейчас», – сообщил Аксенов.

Его информация коррелируется с данными госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма: наливные водохранилища полуострова в среднем заполнены более чем на 60%, естественного стока – более чем на 70%.

Изобильненское водохранилище, используемое для водоснабжения Алушты, заполнено более чем на 90%. Симферополь и все регионы Крыма обеспечиваются водой в штатном режиме.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»