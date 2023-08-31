В Крыму качественными можно назвать не более 40% дорог

В Крыму в нормативном состоянии находится менее 40% дорог. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк. Однако этот показатель можно оценивать как положительный.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2014 году нормативам качества отвечали всего 12%, сейчас – 39%. То есть, за 9 лет число качественных дорог в республике выросло более чем в 3 раза.

«На данный момент отремонтировано 246 дорог протяженностью 432 км, – заявил Гоцанюк. – Общая сумма – 4,2 млрд рублей, это не считая дорог, ремонтируемых в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

До конца года показатель соответствия нормативам обещают довести до 44%.

Симферополь, Олег Яковенко

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